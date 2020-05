Francisco Macau resolveu tornar pública a decisão que veio mudar a forma como se olha ao espelho. O personal trainer decidiu recentemente submeter-se a um transplante capilar como forma de resolver a falta de cabelo que o incomodava.

"Sinto-me no dever de fazer este post porque recebi centenas e centenas de mensagens cheias de boa energia, ânimo e coragem. Quero agradecer a todos os que estão desse lado porque também vocês compreenderam as minhas inseguranças", começa por ler-se na publicação, onde mostra imagens incríveis do antes e depois do transplante e de todo o processo. Realçando que a intervenção foi feita esta segunda-feira.

"Não sou mais ou menos homem por tornar esta minha decisão pública, quis fazê-lo para dizer que nós homens também somos inseguros e que também temos o direito de mudar aquilo que não nos deixa felizes. Querer mudar não é um crime, não é uma vergonha, foi a minha opção. Quero agradecer do fundo do meu coração a toda a equipa que ontem esteve comigo a todas as horas e a todos os minutos, vocês foram incansáveis, vocês não são profissionais, vocês são verdadeiros heróis", declarou ainda.

Mantendo a sua veia mais divertida, Francisco brincou ainda com a sua atual imagem, uma vez que o cabelo ainda não começou a crescer, e comparou-se ao desenho animado Roger.

