Francisco Macau fez, hoje, um transplante capilar, como revelou, emocionado, num vídeo emotivo. "No outro dia, publiquei uma fotografia no Instagram e uma conta anónima comentou que eu estava a ficar careca, de uma forma depreciativa", lamenta o antigo ator da série de televisão "Morangos com açúcar", que também foi um dos concorrentes do programa "Big Brother VIP", recentemente reexibido no canal de cabo TVI Reality, que agora trabalha como preparador físico.

"Existem comentários que nos magoam ou que nos tiram o ânimo e esse foi um deles", critica. "Há uns meses que não me sentia bem a gravar stories [vídeos no Instagram]", confidencia o treinador pessoal. "Não sinto que esteja careca mas, quando a luz solar incide na minha nuca, vejo imensas falhas e isso deixava-me inseguro", desabafa Francisco Macau. "Sou humano e tenho as minhas inseguranças, como todos vocês", acrescenta o desportista, que também foi manequim.