As conquistas de Ricardo Pereira são, igualmente, as conquistas de toda a família. Por isso mesmo, a contratação do ator pela Netflix, para o cargo de produtor criativo, deixou a companheira Francisca radiante.

"Um orgulho em ti que não tem tamanho. Vamos lá a mais uma aventura", escreveu Francisca nas stories do Instagram.

Veja na galeria a partilha em causa.