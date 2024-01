Francisca e Ricardo Pereira entraram no novo ano nos Alpes na companhia dos três filhos, Francisca, Vicente e Julieta.

A mulher do ator usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias nas quais mostra os três filhos, assim como algumas paisagens deslumbrantes, tendo deixado uma reflexão.

"Entrámos em 2024 no meio das montanhas, das mais mágicas do mundo! Mais incrível ainda foi os momentos que vivemos os 5… de amor, gargalhadas, emoções e muita aventura!", começou por escrever.

Deu tempo para repor as energias, dormir até tarde, comer o que nos apeteceu, rebolar na neve, ensinar os nossos filhos a esquiar, dar mergulhos na piscina, comer muitos crepes franceses, correr nos corredores longos do hotel para ver quem abria primeiro a porta do quarto, dançámos, pulámos juntos de mãos dadas de um ano para o outro, e entrámos prontos para mais um ano, para mais uma aventura! E o mais bonito de tudo isto foi ver os nossos filhos felizes e radiantes por terem visto pela primeira vez ver Neve…. Memórias que se criam e se guardam nos nossos corações para sempre", concluiu.

Veja as fotografias na galeria.