Depois de uma semana de trabalho entre o Porto e Lisboa, Francisca e Maria Cerqueira Gomes decidiram terminaram a semana junto do mar.

Vestidas de igual, com roupas desportivas, mãe e filha desfrutaram de uma ida à praia, no Porto, e a apresentadora não resistiu em registar o momento para as redes sociais.

"Que comece o fim de semana", escreveu na legenda.

Recorde-se que atualmente, Maria e Francisca são ambas caras da TVI: A apresentadora continua na condução dos formatos 'Em Família' e 'Conta-me'; Já Francisca acaba de se estrear como atriz na novela 'Festa é Festa'.

