Francis Ford Coppola está a poucos dias de estrear o seu novo filme 'Megalopolis' no Festival de Cannes, mas a produção em causa já está envolta numa polémica antes mesmo de chegar ao público.

O realizador, de 85 anos, está a ser acusado de ter tido uma conduta questionável em relação a várias figurantes que participaram no filme, com uma testemunha a garantir que este chegou mesmo a tentar beijar algumas delas.

"Veio ao set de gravações e tentou beijar algumas das figurantes femininas que estavam em topless ou seminuas", fez notar a fonte, citada pelo Mirror.

Em defesa de Coppola já falou Darren Demetre, o produtor de 'Megalopolis', que procurou justificar o comportamento em causa. "Houve dois dias em que filmámos uma cena de celebração no clube, ao estilo do Studio 54 [conhecida discoteca de Nova Iorque], em que Francis andou pelo cenário para estabelecer o espírito da cena, dando abraços e beijos na cara ao elenco e aos actores secundários", alegou ao The Guardian.

Demetre disse ainda que estas demonstrações de carinho "foram a forma que Coppola encontrou de ajudar a inspirar e a criar o ambiente de discoteca, que era tão importante para o filme".

O produtor, por fim, vincou que "nunca teve conhecimento de quaisquer reclamações de assédio ou mau comportamento" e recordou que trabalha há já algum tempo com Francis Ford Coppola.

Coppola, vale lembrar, realizou e produziu filmes de grande sucesso como 'Apocalypse Now' e a saga 'O Padrinho'. Até ao momento, ainda não se pronunciou acerca desta polémica.

