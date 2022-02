Sara Barradas começou a segunda-feira com uma partilha onde revela aos seguidores do Instagram os momentos felizes que marcaram o seu fim de semana.

"Que os dias bons superem sempre os maus", declara a atriz na legenda de um conjunto de fotografias de um passeio especial no qual contou com a companhia da filha, a pequena Lua, fruto do casamento com José Raposo.

Espreite na galeria as imagens que mostram os momentos de ternura e cumplicidade entre mãe e filha.

