Por estes dias, muitas foram as celebridades que partilharam com os fãs como passaram o Ano Novo e os primeiros dias de 2022. Gigi Hadid não foi exceção e mostrou que foi no meio da natureza que iniciou este novo 'capítulo'.

Na companhia da filha, Khai, de um ano, a modelo divertiu-se com caminhadas pela natureza e fazer pizzas caseiras, como mostrou numa série de imagens publicadas na sua página de Instagram.

Clique na galeria para ver.

