Depois das mensagens de Dolores Aveiro e de Cristiano Ronaldo, chegou a esperada homenagem de Georgina Rodríguez a Cristianinho, que hoje celebra 12 anos.

A namorada do craque assinalou o aniversário do pré-adolescente com uma 'viagem no tempo', tendo destacado uma série de memórias que marcam o seu crescimento.

"Feliz dia e uma vida cheia de momentos maravilhosos. A mamã, o papá e os teus irmãos continuarão a caminhar, esquiar, voar, nadar, navegar, sonhar, criar e desfrutar de mão dada contigo. Estamos muito orgulhosos do pequeno grande homem em que te estás a tornar. Amamos-te infinitamente", escreveu na legenda.

Veja as imagens na galeria.

