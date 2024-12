A apresentadora passará o Natal no Porto, junto com a família do companheiro.

Será no norte, mais precisamente no Porto, que Maria Botelho Moniz celebrará o Natal. O companheiro e pai do filho, Pedro Bianchi Prata, é da 'Invicta', cidade pela qual a apresentadora nutre um profundo carinho. "O Porto é casa. Não só porque é a cidade do Pedro e onde está a família, mas também porque nos recebem como em mais lado nenhum", afirmou numa partilha que fez na sua página de Instagram. Na publicação, Maria revela ainda fotografias do pequeno Vicente, de um ano, a aproveitar a estadia no hotel. Veja as imagens na galeria. Leia Também: Fãs desiludidos? Maria Botelho Moniz esclarece mal-entendido