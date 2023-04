Algumas fotografias de Gusttavo Lima estão a ser utilizadas para promover um acompanhante de luxo num site francês dedicado a este tipo de serviço. A notícia está a ser avançada pelo colunista Leo Dias.

O jornalista explica que as imagens em causa foram retiradas do Instagram oficial do artista sem autorização do mesmo.

Leo Dias lembra ainda que o modelo Lucas Malvacini e o ator Iran Malfitano já passaram por situações semelhantes, embora em ambas as ocasiões o site que se apropriou das imagens era de Londres, em Inglaterra.

