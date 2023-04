"Tem Photoshop aqui?". Foi com esta questão que começou o vídeo que Anitta gravou e publicou nas stories da sua página de Instagram, tendo recebido depois a resposta a dizer que "não", deixando-a com orgulho no seu corpo.

"Eu não acredito que estou assim… Não é possível que eu esteja assim", reagiu de seguida. "Estou linda, estou babada", acrescentou.

Após a publicação, a cantora brasileira gravou um novo vídeo onde aparece a dançar, exibindo novamente as curvas. Veja tudo no vídeo da galeria.

