Anitta vai trabalhar, a partir de agora, com a Republic Records, a editora que conta com grandes nomes como Drake, Taylor Swift, The Weeknd, Pearl Jam ou Post Maline. A informação é revelada pela revista Variety.

A cantora brasileira afastou-se há cerca de duas semanas da Warner Music, sendo que a relação com a editora foi sempre muito conturbada.

Anitta chegou mesmo a acusar a editora de apenas financiar os seus projetos depois de ver que os mesmos já se haviam tornado "virais" e disse ainda que pagaria o que fosse preciso para se libertar deste vínculo contratual, mesmo que isso significasse leiloar os órgãos.

O contrato entre Anitta e a Republic Records ainda não foi oficializado nem comentado por nenhuma das partes.

