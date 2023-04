A divulgação das fotos do corpo de Marília Mendonça na autópsia continua a gerar reações. Depois de a família da artista ter pedido que se pare com a partilha destas imagens, já tornadas virais nas redes sociais, também várias figuras públicas fizeram o mesmo.

Desta lista vale destacar o nome de Anitta, que no Twitter deixou duras palavras a quem tem contribuído para esta situação.

"Pessoas doentes. Humanidade perdida Antiprofissionalismo. Justiça. Respeitem a Marília Mendonça", escreveu a artista, partilhando ainda palavras escritas pela colega de profissão em 2019, e que abordavam o facto de a sua gravidez ter sido noticiada pela imprensa após a divulgação de um "exame de sangue" por parte do hospital.

Importa lembrar que Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, vítima de um grave acidente de aviação.

A família da artista já pediu, através de comunicado, que as imagens do corpo na autópsia não continuem a ser partilhadas, de forma a que se possa preservar "a imagem do sorriso largo da cantora, da sua voz marcante e da sua figura única em carisma e autenticidade".

Leia Também: Divulgadas fotos do corpo de Marília Mendonça na autópsia. Família reage