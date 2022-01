Lídia Muñoz foi mãe pela primeira vez em outubro e desde que deu as boas-vindas ao pequeno Amadeu que são vários os registos que partilha nas redes sociais.

Este sábado, a atriz voltou a dar a conhecer uma nova foto, comparando-a a um registo passado.

Em ambas as fotos aparece com a avó, Eunice Muñoz: Na primeira surge ainda grávida; na segunda aparece a amamentar o bebé. "Antes e depois", escreveu na legenda.

Os internautas ficaram enternecidos com as imagens, nomeadamente as atrizes Sara Barradas, Sofia Grillo e Sílvia Rizzo, que não resistiram em comentar.

