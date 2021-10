Foi no passado dia 12 de setembro que a família Patrocínio voltou a aumentar com o nascimento de Camila, filha de Rita Patrocínio e de Tiago Teotónio Pereira. A bebé está a fazer a delícia de todos, em particular das tias 'babadas'.

Ainda esta sexta-feira, Carolina partilhou uma foto em que aparece com as irmãs Mariana e Inês e as três estão derretidas a olhar para a bebé. No registo aparece ainda Tiago Teotónio Pereira.

Recorde-se que esta é a primeira filha do casal, que assumiu publicamente a relação este ano.

