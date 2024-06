Carolina Patrocínio gravou um vídeo do momento em que a sobrinha Camila - filha de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio - se juntou a si na maquilhagem.

"Não quero este, está estragado, quero outro", ouve-se a menina a dizer à apresentadora da SIC, estando a usar a maquilhagem da tia.

As imagens foram destacadas na página de Instagram de Rita Patrocínio, que escreveu na publicação: "Crescer numa família de mulheres. Com a tia Carolina Patrocínio". Veja abaixo.

De recordar que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira são também pais da bebé Júlia, que nasceu no dia 23 de maio. Já Carolina Patrocínio é mãe de Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, fruto do casamento com Gonçalo Uva.