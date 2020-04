Arrancou esta terça-feira, dia 14, o terceiro período do ano lectivo e em muitas casas foi sinónimo do regresso ao ensino à distância, depois das férias da Páscoa. Para a família de Catarina e António Raminhos essa também foi uma realidade.

Pais de três crianças, o casal viu 'instalada' em sua casa uma autêntica sala de aula... que mais fez lembrar um escritório, segundo a mulher do comediante.

"Parece que abrimos uma empresa familiar e estamos a explorar as miúdas. A Maria Rita está no telemarketing, a Maria Inês na contabilidade e a Maria Leonor está a planear as publicações nas redes sociais. Posto isto, se calhar vou planear as próximas férias", brincou na legenda de uma fotografia em que mostra as filhas nos seus afazeres escolares.

Leia Também: Raminhos pediu um desenho "carinhoso" à filha e este foi o resultado