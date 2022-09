A morte da rainha Isabel II, que aconteceu de forma inesperada no passado dia 8, tem representado uma verdadeira reviravolta no seio da família real britânica.

Os irmãos William e Harry, por exemplo, colocaram as diferenças que os dividiam para trás das costas, tendo aparecido em diversos eventos juntos ao longo da última semana.

No sábado, dia 10, os príncipes foram cumprimentar o público que estava à porta do Castelo de Windsor. As esposas, Kate Middleton e Meghan Markle, também estavam presentes.

Kate Middleton, príncipe William, príncipe Harry e Meghan Markle na chegada ao Castelo de Windsor. O grupo passou a ser conhecido na imprensa britânica como os 'The Fab Four', lembrando a expressão atribuída à banda Beatles. © Getty Images

Na quarta-feira, dia 14, os filhos do rei Carlos III e da princesa Diana voltaram a caminhar lado a lado para seguir o cortejo da urna de Isabel II, que foi transferida do Palácio de Buckingham até ao Palácio de Westminster, onde permanecerá até ao dia do funeral, que acontecerá segunda-feira.

Os casais, novamente juntos, na cerimónia que se seguiu após o cortejo da urna de Isabel II até Westminster. © Getty Images

Vale notar que William e Harry, segundo a imprensa britânica, mantinham uma relação fria e distante. Tal aconteceu devido à decisão do duque de Sussex, anunciada em 2019 e cumprida a 2020 ('Megxit'), de querer deixar de trabalhar para a realeza, levando assim uma vida independente.

O distanciamento piorou com a polémica entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey em março do ano passado, onde fizeram várias críticas à família real, deixando claro, contudo, a sua admiração pela rainha.

Este cortejo foi particularmente tocante para William e Harry uma vez que os príncipes tiveram de fazer o mesmo caminho que percorreram aquando a morte da mãe, a princesa Diana, em 1997.

