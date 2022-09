O rei Carlos III soube que a rainha Isabel II estava a morrer através de um telefonema, feito às 12h30 do dia 8 de setembro.

"Carlos e Camilla estavam na Dumfries House", disse Jack Royston, principal correspondente da Newsweek, em declarações ao The Royal Beat.

A rainha consorte, Camilla, estava prestes a ser entrevistada por Jenna Bush Hager, filha do ex-presidente dos EUA, George Bush, quando um assessor foi ouvido a correr no corredor do lado de fora.

"Ficou tudo em silêncio", assegura a mesma fonte.

Minutos depois da chamada, Carlos III e Camilla estavam a bordo de um helicóptero em direção a Balmoral - onde se encontrava a rainha. A casa real tornou público pela mesma hora um comunicado onde informava sobre o estado de saúde frágil de Isabel II.

