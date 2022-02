Depois de semanas em que o seu comportamento tinha vindo a ser criticado, Bruno de Carvalho acabou por ser expulso da casa do 'Big Brother Famosos' no último domingo. Em pouco mais de um mês a sua prestação no jogo sofreu uma volte-face: aquele que inicialmente era o grande candidato à final, que conquistou o país pelo sentido de humor, tornou-se a personalidade mais criticada do programa.

A relação com Liliana Almeida, que entrou dentro da casa comprometida com Jaci Duarte, tornou-se o grande enredo do reality show. Entre discussões e momentos de paixão intensa, a cantora e o ex-presidente do Sporting revelaram-se os grandes protagonistas desta edição.

Contudo, nos últimos dias de Bruno de Carvalho na casa destacaram-se atitudes que geraram enorme indignação 'cá fora', tendo mesmo sido apresentada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género uma queixa por violência doméstica ao Ministério Público.

Esta revelou-se a 'gota de água' no jogo do DJ, que horas depois de saber que se via a braços com a denúncia, soube que o público o queria fora da casa mais vigiada do país.

Bruno de Carvalho chegou ao estúdio da Venda do Pinheiro de mãos nos bolsos, cabisbaixo, sem respostas para as reações de Cristina Ferreira e dos comentadores Ana Garcia Martins e Flávio Furtado. É precisamente esta a imagem que destacamos na rubrica Foto da Semana.

Bruno de Carvalho na chegada aos estúdios após a expulsão© Créditos TVI

Já fora do jogo e indignado com o facto de ver o seu nome novamente manchado em praça pública, o ex-dirigente dos leões tem feito uso das redes sociais para reagir às críticas e acusações.

Quanto ao romance com Liliana Almeida, que depois de manifestar várias vezes vontade de sair da casa decidiu continuar em jogo, Bruno de Carvalho tem deixado claro que está de braços abertos para reencontrar a cara-metade, tendo inclusive enviado aviões para casa a oferecer-se para ir buscar a cantora caso esta quisesse abandonar o jogo. Liliana, contudo, não cedeu e optou por continuar a lutar pelo seu lugar na final.

