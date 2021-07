Rogério Samora sofreu esta terça-feira, dia 20, uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor', da SIC. A informação foi avançada pela estação de Paço de Arcos, através de um comunicado, e logo gerou preocupação entre o público e várias caras conhecidas.

Segundo as últimas informações conhecidas, o estado de saúde é "estável", mas continua a inspirar cuidados. Rogério Samora encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amadora Sintra com prognóstico reservado.

Enquanto luta pela vida, o ator tem sido 'abraçado' por uma onda de carinho nas redes sociais por parte de fãs e colegas, como Alexandra Lencastre, Bárbara Norton de Matos, Carla Andrino, Carolina Loureiro, Rita Lello e Sofia Ribeiro .

Dada a onda de mensagens de força que há vários dias impera nas redes sociais, destacamos como Foto da Semana a publicação da SIC que deu conta do susto de saúde do ator.

