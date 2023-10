Quase três anos depois do acidente que levou à morte de Sara Carreira, o julgamento em tribunal começou na terça-feira, dia 24 de outubro. Um processo que continuou nos dias seguintes, juntando todos os envolvidos.

Como seria de esperar, Tony Carreira e a ex-mulher Fernanda Antunes marcaram presença em tribunal a ouvir as declarações.

As câmaras estiveram apontadas para os arguidos, mas sobretudo para Tony Carreira.



O cantor chegou a falar mais do que uma vez com os jornalistas presentes, confessando ter "muita compaixão para dar e vender, mas não por mentira", e não deixando de apontar ainda que "a amnésia está na moda nos tribunais".

Mais tarde, esclareceu que Ivo Lucas não era o único envolvido no acidente, falando depois particularmente do primeiro condutor envolvido.

No entanto, frisou desde sempre que não estava no local com espírito de vingança, sem deixar de confessar que "da maioria dos arguidos, não há uma percentagem mínima de humanidade".

De recordar que Sara Carreira morreu num acidente de carro a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos. Ao volante do veículo onde seguia ia Ivo Lucas, namorado da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

No âmbito deste processo, recorde-se, são arguidos Paulo Neves, que conduzia alcoolizado e abaixo do limite de velocidade, a fadista Cristina Branco, que bateu na viatura deste, o artista Ivo Lucas, que chocou com o carro da fadista e, por fim, Tiago Pacheco, que embateu no carro conduzido por Ivo Lucas.

Os três homens são acusados do crime de homicídio por negligência grosseira e Cristina Branco do crime de homicídio por negligência.

