Foi em 2007 que Britney Spears surpreendeu aparecendo em público com o cabelo rapado, uma imagem que contrastava muito com os longos cabelos loiros a que sempre habituou os seus fãs.

Era possível entender que a então jovem cantora atravessava a fase mais difícil a nível pessoal, sem que, no entanto, nunca tenha sido dada uma explicação para tal tomada drástica de decisão. Até agora.

Isto porque, 16 anos depois de ter decidido rapar o cabelo, a cantora explica o porquê no seu novo livro de memórias, 'The Woman in Me', referindo que "rapar o cabelo foi a forma de reagir" ao facto de ter sido "muito observada enquanto crescia". A artista garante que "era olhada de cima a baixo" e que comentavam o seu corpo.

O motivo foi conhecido apenas esta semana, devido ao facto de a imprensa estrangeira ter tido acesso ao livro antes da sua publicação, tendo também sido revelado o porquê de, perto da altura em que rapou o cabelo, ter atacado o carro de um paparazzo.

A cantora explicou que se encontrava "no meio de uma grave depressão pós-parto, do abandono do marido e da tortura de ser separada dos dois bebés [os filhos]". Além disso, estava a lidar com a morte de uma tia, Sandra, de quem era próxima, e da constante que sentia por parte da comunicação social.

Por ter sido desfeita esta dúvida dos fãs que existia há já tantos anos, esta semana consideramos para a rubrica Foto da Semana do Fama ao Minuto esse momento marcante na vida de Britney Spears, em que foi fotografada em público com o cabelo rapado.

