Marina Machete conseguiu ficar com o título de Miss Portugal e fez história. Pela primeira vez, a 'taça' foi para uma mulher transgénero.

O tema marcou a semana e não podíamos deixar passar em branco.

Para celebrar a vitória de Marina Machete, destacamos na rubrica 'Foto da Semana', do Fama ao Minuto, a fotografia da nova Miss Portugal. Veja ou recorde abaixo:

De lembrar que a conquista de Marina Machete foi alvo de vários comentários, destacando-se as palavras de Joana Amaral Dias para o artigo que assinou no Diário de Notícias. "Um homem ganhou o concurso de Miss Portugal. Um homem disfarçado de mulher, ou mascarado, ou operado. Mas um homem", pode ler-se no texto que foi muito criticado.

"Que tristeza. A ignorância de quem tira cursos superiores", reagiu Catarina Furtado às palavras de Joana Amaral Dias. "As barras da prozis andam a fazer mal a essa cabeça", comentou Luís Borges. "Senti repulsa ao ler o seu texto porém esperança ao ler os comentários. Feliz por saber que somos mais a discordar com a barbaridade que a Joana escreveu, do que ignóbeis a concordar", pode ainda ler-se entre as várias mensagens.

Quem também fez questão de se manifestar foi Maria Sampaio. A atriz foi contra as críticas feitas a Marina Machete, defendendo, porém, que "o que devíamos debater sobre o que é ser Miss, [... é que] estes concursos continuam a ser super retrógrados".

