Britney Spears vai lançar o seu livro de memórias este mês, uma obra na qual fala sobre temas de que nunca falou e faz algumas revelações sobre a sua vida.

De acordo com a própria, as experiências difíceis e pressões constantes pelas quais passou ao longo dos anos levaram a incidentes como rapar a cabeça ou atacar o carro de um paparazzo.

"Estou disposta a admitir que, no meio de uma grave depressão pós-parto, do abandono do meu marido, da tortura de ser separada dos meus dois bebés, da morte da minha adorada tia Sandra e da constante pressão dos paparazzi, eu comecei a pensar de certa forma como uma criança", contou a cantora, no livro.