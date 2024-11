Paris Hilton e Britney Spears eram amigas muito próximas no início dos anos 2000. As duas estavam na casa dos 20 anos, saiam muito à noite e eram as estrelas mais apetecíveis para os paparazzi da altura (nem sempre por bons motivos).

E foi numa dessas festas que as duas tiraram estas fotografias (que pode ver mais abaixo), agora chamadas de 'selfies'. Talvez por isso Paris impute a invenção das famosas imagens a ela própria e a Britney Spears.

"Há 18 anos eu e a Britney Spears inventámos a 'Selfie'. Ícones", escreveu a socialite na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs aplaudiram as amigas e denominaram-nas de "rainhas da cultura pop".

