Pois é, parece que Ludmilla não quer perder tempo no que diz respeito ao amor. Conforme a própria atriz brasileira partilhou esta quarta-feira, dia 16, na sua conta de Instagram, decidiu dar o nó com a namorada, Brunna Gonçalves.

Informações reveladas dão conta que o casamento aconteceu logo após a cantora ter pedido a companheira em casamento, no dia do aniversário desta. Ao todo, as emoções foram vividas em apenas um dia.

"Aceitas? Então vamos lá fora casar-nos", terá dito Brunna, segundo adianta o jornalista Leo Dias.

Por isso, considerou-se que a fotografia que mais marcou esta semana foi o retrato onde as duas trocam as respetivas alianças.

Veja a imagem na galeria.

Leia Também: Ludmilla e Brunna Gonçalves dão o nó logo após pedido de casamento

Leia Também: Reveladas novas fotografias do casamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves