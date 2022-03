Desde que assumiu o cargo de diretora de ficção e programas da TVI, no verão de 2020, que Cristina Ferreira se tem dedicado sobretudo ao trabalho para lá das câmaras. Uma realidade que nem sempre é conhecida do público.

Na tarde desta quarta-feira, a estrela do canal enfrentou um típico dia de reuniões e decidiu registar uma foto para as redes sociais na qual se mostra no escritório a ter uma reunião virtual.

"2h43. Em reuniões desde as 9h. A vida segue... feliz", escreveu na legenda.

Ora veja.

