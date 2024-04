Uma das concorrentes do 'Big Brother' que tem gerado mais curiosidade junto do público tem sido Daniela Ventura. Assumidamente muçulmana, religião que descobriu há dois anos, são várias as questões que tem colocado junto dos telespectadores relativamente aquilo que a religião lhe permite ou não fazer dentro da casa.

Comentando a aproximação de Daniela a David Maurício, Cláudio Ramos perguntou a Luísa Castel-Branco, uma das comentadoras das 'Conversas de Café': "Foste virgem para o casamento?".

"Fui... E tu sabes disso", notou Luísa.

Entretanto, comentando a questão da religião, acrescentou: "As regras da religião muçulmana são muito mais rigorosas do que na religião católica, por isso tudo aquilo que ela está a fazer não é permitido. (...) Não podes aprender uma religião no TikTok. Não é através das redes sociais que vais compreender o que é a religião".

Veja o momento.

