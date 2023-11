Fernanda Serrano completou 50 anos e celebrou a data numa grande festa este fim de semana. Entre os famosos presentes esteve Pedro Granger, que fez questão de dedicar uma carinhosa mensagem à colega e amiga, tendo também recordado uma história marcante.

"Melhor que isto para mostrar o quanto eu gosto e és importante para mim, só se conseguisse tirar uma fotografia ao som da gargalhada que tens e que me aquece a vida e o coração há mais de vinte anos", começou por escrever o ator.

"Ainda me lembro quando e como nos conhecemos. Foste a atriz com quem filmei a minha primeira cena mais… caliente (e que caliente era) na ficção, e a frase do Al Pacino que me disseste na altura, adapto eu agora e digo-te ti: 'Desculpa se eu me excitar, desculpa se eu não me excitar. Bora lá continuar a viver isto'", disse.

"Amo-te, Nana (sim, eu sei que é Nanda, mas para mim hás de ser sempre a Nana do meu coração). Obrigado por ontem [18 de novembro] e parabéns palhacita", rematou, mostrando imagens da festa de sábado.