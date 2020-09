Com os momentos difíceis pelos quais tem passado por causa da crise provocada pela pandemia da Covid-19, Marco Costa decidiu deixar uma mensagem motivadora no Instagram.

Um pequeno texto que é dedicado a todos os empresários portugueses, destacando ainda algumas palavras de esperança.

"Não é fácil ser empresário temos que ser persistentes, resilientes e confiantes que tudo irá melhorar! Manter um negócio nos dias de hoje só mesmo com muito espírito de sacrifício! Este post não serve de mais nada a não ser dar força a quem, tal como eu, está a fazer tudo para se manter de pé! Força para todos os empresários sejam pequenos, médios ou gigantes...Vamos todos dar a volta", começou por escrever o pasteleiro e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"Ontem ouvi um provérbio que diz 'O que é assustador de perto, é muito engraçado de longe'. Que tenhamos força para daqui a uns anos nos estejamos a rir se 2020", concluiu.

Uma mensagem que chega no dia em que António Costa apresentou as novas medidas que foram decididas pelo Conselho de Ministros e que entram em vigor na próxima terça-feira.