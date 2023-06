Os rumores de que Shakira mantém uma relação amorosa com Lewis Hamilton não param e há novos detalhes que dão mais força às especulações.

Fontes contam que o alegado novo casal foi visto num momento de grande cumplicidade. "No paddock de Montmeló [autódromo em Espanha] houve abraços e até beijos", asseguram.

Ao que consta, junto das pessoas que lhes são mais próximas, Shakira e o piloto de Fórmula 1 não se inibem de trocar afetos. Além disso, descrevem que esta relação está a ter um início "suave e divertido", fazendo com que a cantora se sinta bem.

A ser verdade, o romance chega depois de a artista ter vivido dias difíceis com a separação de Gerard Piqué, que foi acusado de trair Shakira com a pessoa com quem namora hoje em dia, Clara Chía Martí.

