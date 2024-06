Kate Middleton esteve em destaque no Trooping the Colour, as celebrações oficiais do aniversário do rei Carlos III que aconteceram no passado fim de semana.

Tendo confessado no dia anterior que tinha dias "bons" e "maus" no âmbito da sua batalha contra o cancro, uma fonte realçou os desafios que a princesa de Gales tem enfrentado.

"Ela pode ser a princesa de Gales, mas continua a ser mãe e mulher e sente pelas mesmas emoções, preocupações e medos que qualquer pessoa nestas circunstâncias sentiria", notou Ailsa Anderson, antiga secretária de imprensa da rainha Isabel II à revista People.

Recorde-se que esta foi a primeira aparição de Kate Middleton após seis meses de ausência.

