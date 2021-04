"Foi uma experiência inigualável", foi com estas palavras que Marta Alves começou por descrever o momento que viveu ao participar no programa 'All Together Now', da TVI.

Apesar de não ter sido a grande vencedora este domingo, 11 de abril, a concorrente não esconde a felicidade por ter feito parte do formato apresentado por Cristina Ferreira.

E depois de ter estado à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', falou com os jornalistas sobre esta experiência, esta segunda-feira, 12 de abril.

"Foi uma alegria imensa porque durante esta quarentena os artistas foram muito prejudicados e faz agora um ano que parei. Tive muito pouco trabalho e isto foi uma forma de me sentir mais próxima daquilo que faço há dez anos", acrescentou.

Marta Alves trabalha maioritariamente como fadista, e foi "uma alegria" mostrar uma outra "vertente" que muitos não conhecem. Além disso, também não podia estar mais feliz por "trazer o fado" ao programa das manhã da TVI.

Sobre o duelo final com Flaviana Borges, que foi uma das finalistas da noite, Marta Alves destacou que criou uma "amizade" com a colega.

"No dia do concurso ela estava muito nervosa, estava a chorar e nem sequer a estavam a deixar entrar no estúdio porque a temperatura do corpo dela estava muito alta. Eu e a Rafaela [outra concorrente do programa que foi surpreendida com um pedido de casamento], estivemos sempre a dar-lhe força para ela não desistir", partilhou.

"Na altura estava um bocadinho cansada, mas sinto que dei tudo. Sinto que aquilo não foi uma batalha, mas sim mais uma oportunidade que tivemos para mostrar o nosso talento. Estávamos muito unidas", continuou.

A família "adorou" a sua atuação. "Toda a minha família, mas especialmente o meu pai é uma pessoa próxima de mim e sempre foi o meu maior crítico. Mas, por acaso, até nem apontou nada de mal, portanto, acho que foi uma conquista", contou.

Natural de Lagos, Marta Alves vive há quatro anos em Lisboa, onde está a acabar a licenciatura em canto lírico, na Escola Superior de Música. O fado chegou à sua vida aos 12 anos e tem vindo a trabalhar como artista desde então. Já cantou em várias casas de fado de Lisboa, mas não tem nenhum local fixo devido aos horários da faculdade.

Desde cedo que tem a agenda preenchida, a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, mas neste momento encontra-se parada devido à pandemia. O que tem sido muito "difícil". "Estar parada e presa em casa faz-me muita confusão", desabafou.

Marta espera que a participação no programa lhe traga "visibilidade" por forma a "conseguir chegar a mais pessoas, a dar a conhecer a sua arte". "E agora, quando as coisas retomarem, voltar a ter trabalho", acrescentou ainda.

E será que a sua participação em 'All Together Now' fica por aqui? "Têm de continuar a ver o programa porque não posso falar".

