Rita Pereira integra o leque de 100 jurados do 'All Together Now' e o look escolhido para a emissão deste domingo, dia 11, fez com que se destacasse dentro do vasto painel.

A atriz surgiu com um vestido curto, acetinado, em tom verde esmeralda, mas foi a sua vistosa coroa de flores que roubou atenções. O visual resultou de uma escolha improvisada e escondeu uma caricata história que Rita contou nas redes sociais, enquanto era transmitido o programa.

"Breve história sobre o look de hoje do 'All Together Now': Eram 23h30 da noite anterior à gravação e eu não tinha outfit. O que era suposto usar, não me ficou bem. Decidi ir ao meu closet e safar-me. Vestido que tinha comprado online durante a pandemia, coroa de flores que eu própria fiz quando estava grávida do Lonô e sandálias por estrear, compradas na minha última viagem ao Brasil", explicou.

E rematou: "Resumindo, não interessa se o que tens vestido é do melhor designer do mundo ou da loja mais barata da esquina, no fim do dia, a nossa atitude faz a diferença".

