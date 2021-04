Guillaume Lalung, companheiro de Rita Pereira, partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um momento no mínimo ternurento. Trata-se de um vídeo que mostra a reação do pequeno Lonô, de dois anos, quando o irmão chega a casa.

"Advinha quem está de volta? Os irmãos Lalung. Luan e Lonô", escreveu na legenda da publicação.

Note-se de Luan é fruto de um anterior relacionamento do produtor musical francês.

Entretanto, veja o reencontro entre irmãos!

