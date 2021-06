O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram rejeitar o título real de Conde de Dumbarton para o filho mais velho, Archie, de dois anos, pois temiam que o menino viesse a ser alvo de bullying e de piadas na escola.

Em causa está o facto de Dumbarton incluir a palavra 'dumb', que significa idiota em português.

Segundo o jornal Telegraph, ao batizar o filho como Archie Harrison Mountbatten-Windsor, o casal evitou o título, que tinha sido dado primeiramente a Harry pela rainha em 2018, aquando o seu casamento com Markle.

"Eles não gostaram da ideia do Archie ser chamado de conde de Dumbarton, porque começa com a palavra 'dumb' e ficaram preocupados com isso", disse uma fonte ao jornal.

"Não foi apenas a Meghan que apontou isto, também incomodou o Harry", completou.

