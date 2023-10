Depois de ter vivido momentos especiais com a família e amigos, Sara Prata falou aos seguidores da sua página de Instagram sobre estas novas memórias que vão ficar guardadas no seu coração.

A atriz foi com a filha Amélia e o companheiro, João Leitão, a um lugar especial e contou tudo na rede social.

"Durante estes dias em que fomos à minha Serra da Arrábida com amigos e os miúdos todos, acabei por visitar lugares aos quais não ia há seculos. Em conversa falámos da gruta que tem uma capela, a Lapa de St. Margarida, que ficava mesmo ao lado da casa incrível onde estávamos. E eu há muito já tinha esquecido o caminho", relatou.

"Decidimos fazer uma caminhada e levar os nossos filhos a conhecer a gruta mágica. E para mim foi mesmo mágico, porque a última memória que tinha ali tinha sido de uma 'despedida' de Setúbal que fiz com o meu grupo de amigos, dias antes de deixar a minha cidade e rumar a Cascais para ir estudar teatro. Tinha sido uma tarde de mergulhos com a promessa que levaria a minha terra no coração e que iria sempre voltar aos meus lugares. Mas os anos passaram...e nunca mais lá tinha voltado", contou.

"Voltei hoje com a minha filha, que ficou encantada a mergulhar os pés nas pocinhas das rochas. E acabei por ficar a olhar um pouco para o altar ali construído e a agradecer por tudo o que estes anos de 'estrada' me têm trazido. Agora fica a promessa de voltar e descobrir mais lugares na natureza de mão dada com ela. Sim de mão dada, porque o pai já não aguenta as aventuras da mãe com a filha ao colo (a Amélia dá 10 passos e diz que tem as pernas tan tan cansadas)", partilhou.

