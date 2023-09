Sara Prata deixou os seguidores maravilhados com as novas adoráveis fotografias que publicou no Instagram. A família reunida, junto do companheiro, da filha e dos patudos, é assim que podemos ver a atriz nas referidas imagens.

Ao partilhá-las no Instagram, explicou que tem vindo a registar todos os momentos possíveis com a amiga de quatro patas Chiquinha, isto porque "está a envelhecer muito depressa".

"O nosso quadro familiar. Por estes dias a nossa Chiquinha está a envelhecer muito depressa e queremos registar esta nossa velhota para sempre. A Chica sempre foi uma grande amiga e companheira, e fico de coração apertado ao vê-la deixar de correr e a precisar cada vez mais de mim… mas foi tão amada na juventude como vai ser na velhice, com toda a atenção que merece. A nossa velha doida", escreveu Sara Prata. Veja as imagens na publicação abaixo:

De recordar que a atriz e o companheiro, João Leitão, são pais da pequena Amélia, de três anos.

