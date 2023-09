As férias de verão já acabaram para grande parte dos portugueses, entre os quais se encontram Sara Prata e a família.

E com a página do verão virada, a filha da atriz, a pequena Amélia, de três anos, parece já ter abraçado o espírito natalício, apesar de ainda faltarem alguns meses para essa data festiva.

Num vídeo partilhado no Instagram, pode ver-se Amélia com uma cara triste a cantar uma música de natal, sentada no chão da cozinha, um momento no qual a mãe não consegue conter o riso.

Veja este momento no vídeo.