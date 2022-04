"É esta a minha cara no final de mais um final de dia de gravações, antes de gravar a última cena e depois de 12 horas a ouvir 'ação' e 'corta' tantas vezes que acabo o dia sem saber quantas cenas gravei". Foi desta forma que Lourenço Ortigão começou por legendar a fotografia que publicou no Instagram, na noite desta quinta-feira, 7 de abril.

O ator mostrou-se nos bastidores da novela 'Por Ti', da SIC, onde é o protagonista ao lado de Filipa Areosa.

"Foi este o caminho que escolhi e neste projeto tenho a sorte de ter incríveis pessoas ao meu lado com talento, boa disposição e espírito de entreajuda. Assim, correr torna-se mais fácil", destacou.

Uma publicação que levou o ator a falar sobre a sua profissão e todo o trabalho por trás de uma projeto desta dimensão. "Digam o que disserem, fazer uma novela é uma arte dificílima de executar bem e se vêm a ponta do icebergue não imaginam o trabalho e o tamanho da equipa que está por detrás. Acima de tudo, respeito muito esta arte e quem dedica a sua vida a ela, seja em que posição for. E a vida fez-me cruzar profissionalmente com milhares de pessoas que me trouxeram até aqui", escreveu.

"Da minha parte, podem esperar sempre que dê o meu melhor, que defenda a história e a personagem que vos trouxer e continuarei sempre aqui enquanto sentir que consigo dar o máximo de mim. Amo muito o que faço, e é esse o meu compromisso", garantiu.

Por fim, afirmou que o propósito da publicação é "agradecer, do fundo do coração, a todos os que o 'aturam' diariamente no trabalho e a todos os que o acompanham". "Estou só sentimental, nada mais. Gosto de vocês", rematou.

