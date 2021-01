"Fui convidado para ser o primeiro apresentador do 'Big Brother'", sabe de quem é esta afirmação? Não, não estamos a falar de Teresa Guilherme.

Antes de a apresentadora ter sido escolhida para há 20 anos conduzir a estreia do formato em Portugal, o então responsável pela direção de programas da TVI, José Eduardo Moniz, endereçou o convite a outra pessoa.

Carlos Cruz estava em Amesterdão quando recebeu uma ligação de José Eduardo Moniz para lhe fazer o convite.

Porém, a verdade é que Carlos Cruz rejeitou a proposta: "Disse-lhe que esse formato não me diz nada", lembrou recentemente em declarações ao podcast de Leonor Poeiras - 'Levantar Poeira'.

O apresentador rejeitou o convite por não se identificar com o formato mas também porque, na época, estava a caminho da SIC. "Já me tinha comprometido com a SIC", explica.

