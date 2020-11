Vera Fernandes não podia estar mais feliz com o novo desafio que acabou de iniciar. A animadora das manhãs da Comercial juntou-se a João Paulo Rodrigues e juntos estrearam, este domingo, 1 de novembro, o novo programa da RTP1.

'Hoje é Domingo' é o formato que conta ainda com a presença de Inês Folque, com a função de "apresentadora de exteriores".

No Instagram, Vera destacou este dia especial, confessando que "foi bom voltar à TV".

"O primeiro está feito! Nunca tinha feito um programa de televisão durante quatro horas em direto. Já tive projectos muito exigentes, mas se este não foi o mais puxado de sempre, tendo em conta toda a preparação, esteve lá muito perto. Foi bom voltar à TV com o João Paulo Rodrigues com quem me estreei há uns anos no 'OK KO'. A música não me sai da cabeça e só penso: já está! Agora rádio, rádio, rádio, rádio, rádio e depois TV outra vez. Até amanhã, às 7h, no sítio do costume", escreveu, este domingo, na rede social.

Leia Também: Inês Folque é nova aposta da RTP! Apresentadora estreia-se este domingo