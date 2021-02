Rui Unas completa esta terça-feira, dia 23 de fevereiro, 47 anos de vida. A data é especial e merecia por isso ser assinalada.

Em tempos de pandemia de Covid-19 e impedido de fazer uma grande festa devido ao confinamento obrigatório, o ator e humorista celebrou junto da mulher, Hanna Unas, e dos dois filhos, André e Rafael.

"Foi um dia bom", garante Unas ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o momento em que soprou as velas.

