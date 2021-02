Rui Unas celebra o seu 47.º aniversário esta terça-feira, 23 de fevereiro, data que começou por destacar na sua página de Instagram logo pela manhã.

Num vídeo que publicou na rede social, o ator referiu: "Estou muito feliz. Nunca gostei tanto de estar vivo, de celebrar o facto de existir. E queria partilhar convosco esta felicidade".

"Sei que hoje vou receber muito amor, e tenho que estar grato por isso. Li não sei onde que a maturidade é aprender a afastar-nos das pessoas e das situações que nos afetam, e nos perturba a nossa paz de espírito, os nossos princípios e valores. E por oposição, acho que temos é que fazer o contrário, procurar as pessoas e as situações que nos fazem bem. Quero celebrar a vida, o facto de ter saúde, de ter as pessoas que mais amo na vida vivas", acrescentou.

No mesmo vídeo, Rui Unas refere ainda que vai aproveitar para ver os pais neste dia especial, sem esquecer da mulher e dos filhos.

"Felizmente tenho muitos amigos, faço aquilo que gosto, e tenho que celebrar isto", disse ainda, contado ainda os planos para o dia do aniversário. Veja o vídeo:

Quem também não deixou passar em branco este dia especial foi César Mourão, tendo destacado a data na sua página de Instagram.

"O meu amigo Rui Unas faz hoje anos. E é muito bom poder chamar alguém de meu amigo. Merece todos os elogios. Bom amigo, bom coração e hoje em dia, até bom cabelo. Gosto deste meu irmão", começou por escrever.

"Gosto de me perder nas horas a falar com ele, gosto de o imitar para ouvir a frase, 'mas espera aí, eu faço isso??'. Gosto de dançar com ele e sobretudo de me rir com ele. Quis o destino que dentro em breve sejamos vizinhos, e que eu apanhe do chão as sobras da Prozis, das frutas e legumes, dos vinhos, e da parafernália ele consegue. Parabéns, meu bom Rui Unas", rematou.

