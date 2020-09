Guillaume Lalung surpreendeu esta terça-feira os milhares de seguidores ao partilhar que esteve infetado com o novo coronavírus. Depois de 20 dias em isolamento social, o produtor francês está finalmente curado e regressou a casa, para junto de Rita Pereira e do filho de ambos, Lonô, de um ano.

As últimas semanas ficaram marcadas por alguma solidão, contudo, Lalung lidou com a situação com o seu bom humor característico.

Prova de tal foi o vídeo que publico na sequência do testemunho e no qual mostra como passou a quarentena.

Veja abaixo.

