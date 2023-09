Sendo uma das figuras públicas nacionais com maior número de seguidores no Instagram, Margarida Corceiro procura alimentar esta rede social com conteúdo regularmente, tendo sido isso mesmo que começou por fazer nesta nova semana.

A atriz publicou uma fotografia tirada logo pela manhã, junto à cama, mostrando também a janela do quarto.

Os fãs agradeceram a Margarida pela imagem, que os ajudou a acordar e a começar o dia.

"Obrigada por partilhares isto connosco" e "acordar com a foto gira da Magui" são exemplos dos comentários que era possível ler na publicação que Margarida, entretanto, apagou do perfil. As imagens, no entanto, continuaram partilhadas nas stories, como pode ver abaixo.



© Instagram/Margarida Corceiro



© Instagram/Margarida Corceiro

Leia Também: João Félix voltou para Margarida Corceiro? Jogador reage