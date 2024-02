O príncipe Harry e Meghan Markle casaram-se em maio de 2018, no Castelo de Windsor, e já na altura foi comentado o facto de terem sido ignoradas algumas tradições ligadas à realeza britânica.

No novo livro da especialista em assuntos reais Ingrid Seward, intitulado 'My Mother and I', são divulgados vários pormenores da relação que a rainha Isabel II mantinha com o filho Carlos, ainda que sejam abordados outros temas associados à falecida monarca, como o casamento de Harry e Meghan.

De acordo com Ingrid, que falou com Lady Elizabeth Anson, uma das confidentes de Isabel II, a rainha nunca expressou a sua verdadeira opinião acerca de Meghan, sendo que a única observação que terá feito sobre esta foi em relação ao vestido de casamento que escolheu.

"A Lady Elizabeth disse-me que a rainha tinha feito apenas um comentário sobre o casamento de Meghan e Harry, sobre o vestido de noiva da marca Givenchy, que era 'demasiado branco'. Na opinião da rainha, não era apropriado que uma mulher divorciada se casasse de novo na igreja com uma aparência tão virginal", relatou Ingrid Seward no livro em causa.

Vale lembrar que Meghan Markle, antes de casar com Harry, 'deu o nó' com Trevor Engelson. O matrimónio durou entre 2011 e 2014.



