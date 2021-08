'Finding Freedom', o livro que fala sobre a saída do príncipe Harry e de Meghan Markle do núcleo sénior da realeza britânica, escrito por Omid Scobie e Carolyn Durand, saiu há aproximadamente um ano, no entanto, tendo em conta os desenvolvimentos do assunto que entretanto se verificaram, eis que os autores se preparam para lançar um nova edição (a 31 de agosto).

Entre os diversos assuntos abordados é revelado de que forma os duques de Sussex celebraram o seu segundo aniversário de casamento. Tal incluiu lembranças nostálgicas da cerimónia que aconteceu em maio de 2018, umas encomenda de comida mexicana e presentes feitos de algodão - símbolo associado ao segundo aniversário.

"Com os restaurante fechados, o casal teve de ser um pouco criativo em maio nos festejos do seu segundo aniversário de casamento em casa, passando parte do dia a lembrar o ano de 2018 com várias pessoas que fizeram parte da celebração do casamento, incluindo comerciantes que ajudaram a dar vida à cerimónia mágica no Castelo de Windsor", lê-se no livro.

"Terminaram o dia com um favorito do sul da Califórnia: comida mexicana encomendada de um restaurante local popular, regado com margaritas (com álcool para ele e sem álcool para ela). Como presentes, trocaram objetos feitos de algodão, como manda a tradição", completa.

Leia Também: Harry e Meghan orgulhosos da sua decisão em afastarem-se da realeza